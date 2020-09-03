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03 сентября 2020, 14:24 17

Дело Приватбанка: Минюст подаст жалобу на судью Вовка

03 сентября 2020, 14:24 17
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Фото: Facebook
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Министр юстиции Денис Малюська будет просить Высший совет правосудия привлечь к ответственности судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который принял скандальное решение по делу Приватбанка.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Минюсте, передает RegioNews.

Мы будем подавать жалобу на судью Вовка в ВРП", - сказал малюська.

Он добавил, что жалоба будет подана после ознакомления с полным текстом решения судьи Вовка по делу ПриватБанка в пользу братьев Суркисов.

Малюська также назвал решение "одним из крупнейших зашкваров судебной власти в истории Украины".

Позже он опубликовал постановление Печерского суда Киева, которое было принято 2 сентября и отметил, что согласно тексту, если Приватбанк откажется выплатить почти 9 млрд грн, имущество банка могут арестовать.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Денис Шмыгаль заявил, что решение о взыскании с "ПриватБанка" 9 млрд грн в пользу "офшорок" Суркисов принято с нарушением норм.

банки бюджет Приватбанк дело Печерский суд решение
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