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02 сентября 2020, 16:34 5

Кабмин подаст до конца года около 30 евроинтеграционных законов

02 сентября 2020, 16:34 5
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Фото: Кабмин
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До конца года правительство планирует подать в парламент около 30 законов, касающихся европейской интеграции.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

До конца года мы планируем около 30 законов подать на рассмотрение Верховной Рады, которые будут касаться европейской интеграции", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин продолжает принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают сотрудничество Украины с Европейским Союзом.

Речь идет о продлении соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как поддержка ЕС в восстановлении украинской экономики, поддержка ЕС в реформе в сфере юстиции и верховенства права, сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерной безопасности", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что эти соглашения направлены на выполнение программы правительства по расширению объемов помощи, получает Украина от ЕС.

Напомним, Кабмин готовится работать в режиме онлайн, вероятно, таким же образом будут работать правительственные комитеты.

Кабмин Европа Верховная Рада Денис Шмыгаль законопроект
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