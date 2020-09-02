Кабмин подаст до конца года около 30 евроинтеграционных законов
До конца года правительство планирует подать в парламент около 30 законов, касающихся европейской интеграции.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.
До конца года мы планируем около 30 законов подать на рассмотрение Верховной Рады, которые будут касаться европейской интеграции", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что Кабмин продолжает принимать евроинтеграционные проекты, которые усиливают сотрудничество Украины с Европейским Союзом.
Речь идет о продлении соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как поддержка ЕС в восстановлении украинской экономики, поддержка ЕС в реформе в сфере юстиции и верховенства права, сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерной безопасности", - сообщил Шмыгаль.
Он добавил, что эти соглашения направлены на выполнение программы правительства по расширению объемов помощи, получает Украина от ЕС.
Напомним, Кабмин готовится работать в режиме онлайн, вероятно, таким же образом будут работать правительственные комитеты.