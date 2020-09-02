У Пальчевського почали висувати кандидатів у мери та місцеві ради

Сьогодні назвали кандидата на посаду мера Рівного

Сьогодні назвали кандидата на посаду мера Рівного

Фото: Хвиля

У політичній силі "Перемога Пальчевського" заявили, що будуть висувати своїх кандидатів у мери та місцеві ради по всій Україні.

Про це заявив лідер партії Андрій Пальчевський під час візиту в Рівне, пише RegioNews з посиланням на прес-службу партії.

Люди втомилися від суцільного відсутності змін. Команда президента – це одне слово "розчарування". А яка альтернатива? Старі політики? - Ні! Люди хочуть нових досвідчених професіоналів. Потрібна системна зміна влади по всій країні. Почнемо ці зміни з місцевої влади. Я поступово уявляю свою команду по всій Україні", - заявив Пальчевський.

Пальчевський зазначив, що під час спілкування з жителями Рівного чув багато позитивних відгуків і бажання бачити наступним мером міста Віталія Германа.

Я багато спілкувався з людьми в парку і на вулицях Рівного. Питав, кому вони довіряють. Мене здивувало, що практично всі хочуть бачити наступним мером Рівного Віталія Германа. Люди йому довіряють, оскільки у нього бездоганна репутація і він славиться добрими справами", - сказав Пальчевський.

За його словами, саме Віталія Германа партія "Перемога Пальчевського" висуватиме на посаду мера міста Рівне.

Нагадаємо, раніше нардеп Юрій Вознюк заявив, що буде балотуватися в мери Рівного.