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02 сентября 2020, 16:26 5

У Пальчевского начали выдвигать кандидатов в мэры и местные советы

02 сентября 2020, 16:26 5
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Сегодня назвали кандидата на должность мэра Ровно
Фото: Хвиля
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В политической силе "Перемога Пальчевского" заявили, что будут выдвигать своих кандидатов в мэры и местные советы по всей Украине.

Об этом заявил лидер партии Андрей Пальчевский во время визита в Ровно, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии.

Люди устали от сплошного отсутствия изменений. Команда президента – это одно слово "разочарование". А какая альтернатива? Старые политики? - Нет! Люди хотят новых опытных профессионалов. Нужна системная смена власти по всей стране. Начнем эти изменения с местной власти. Я постепенно представляю свою команду по всей Украине", - заявил Пальчевский.

Пальчевский отметил, что во время общения с жителями г. Ровно слышал много положительных отзывов и желание видеть следующим мэром города Виталия Германа.

Я много общался с людьми в парке и на улицах Ровно. Спрашивал, кому они доверяют. Меня удивило, что практически все хотят видеть следующим мэром Ровно Виталия Германа. Люди ему доверяют, поскольку у него безупречная репутация и он славится добрыми делами", - сказал Пальчевский.

По его словам, именно Виталия Германа партия "Перемога Пальчевского" будет выдвигать на должность мэра города Ровно.

Напомним, ранее нардеп Юрий Вознюк заявил, что будет баллотироваться в мэры Ровно.

выборы партия мэр Ровно Кандидат Андрей Пальчевский
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