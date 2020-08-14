Мер Черкас Бондаренко назвав імена членів своєї команди

У його команді буде багато підприємців

У його команді буде багато підприємців

Фото: vycherpno

Черкаський осередок партії “За майбутнє”, до якої недавно вступив мер міста Анатолій Бондаренко, зараз проводить внутрішній праймеріз.

Про це Бондаренко заявив під час пресконференції 14 серпня, передає RegioNews.

За його словами, після проведення праймеріз буде сформована команда, з якою мер Черкас піде на місцеві вибори 25 жовтня.

Анатолій Бондаренко також назвав прізвища людей, які вже зараз увійшли до команди партії "За майбутнє”.

Зокрема, це лікар Тимофій Тронц, завідуюча ДНЗ №19 Лідія Яромленко, генеральний директор ПАТ "Юрія” Віталій Пустовіт, директор СШ №17 Дмитро Бунякін, директор "Черкаситеплокомуненерго” Павло Карась, громадська активістка Ірина Ткаченко.

Бондаренко додав, що в його команді буде багато підприємців.

У нашій команді голова спілки АТО Черкащини Станчук, в нашій команді АТОвець Геннадій Шевченко. Це не значить, що всі ці люди йтимуть в депутати чи стануть депутатами. Але це наша команда, з якою ми будемо розбудовувати місто”, - сказав мер Черкас.

Бондаренко підкреслив, що в команді переважають жінки, серед них зокрема діючі депутати Олена Шевченко і Тетяна Чоронобіль.

Нагадаємо, депутати Черкаської міської ради звільнили заступницю мера Бондаренка, за це рішення проголосувало 33 обранці.