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01 вересня 2020, 17:55 4

Черкаська ОДА розробляє правила паломництва хасидів в Умань

01 вересня 2020, 17:55 4
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В області розроблять спеціальну систему правил
В області розроблять спеціальну систему правил
Фото: Facebook
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Черкаська обласна державна адміністрація спільно із Нацполіцією працює над створенням правил дотримання епідеміологічних норм та безпеки громадян під час святкування Єврейського нового року в Умані.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, передає RegioNews.

Низку важливих питань у зв’язку із прибуттям до Умані паломників-хасидів на святкування обговорив голова ОДА Сергій Сергійчук із керівником Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлом Куратченком”, - йдеться в повідомленні.

В ОДА додали, що для оперативного реагування на скарги громадян у Черкаському обласному контактному центрі вже запрацювала спеціальна "гаряча лінія”.

Нагадаємо, поліція відкрила справу через конфлікт з хасидами в Умані за фактом порушення рівноправності громадян.

коронавірус карантин Черкаси ОДА правила хасиди
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