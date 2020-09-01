У Раді хочуть скасувати обов'язковий вихід на пенсію у 60-65 років на держслужбі

Ця ідея вже обговорювалась з президентом Володимиром Зеленським

Ця ідея вже обговорювалась з президентом Володимиром Зеленським

Фото з відкритих джерел

Парламентський комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів готує законопроєкт про зняття обмежень у роботі на державній службі за досягнення віку 60-65 років.

Про це повідомила голова цього комітету, нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині у 60 років ти маєш йти обов'язково на пенсію, якщо немає особливого розпорядження. А якщо є особливе розпорядження, то у 65 років. Це максимум, до якого віку ти можеш працювати. Водночас 65-67 років - це звичайний пенсійний вік у світі, й тому відправляти людей на пенсію не є необхідним", - пояснила вона.

Третьякова зазначила, що зняття обмежень - це виконання однієї з вимог Міжнародної організації праці, згідно з якими людина добровільно йде на пенсію.

"Ба більше, пенсійне забезпечення у нас не таке потужне", - додала голова комітету.

За її словами, таку ідею вже обговорювали з президентом України Володимиром Зеленським.

Третьякова також повідомила про задум створити модель додаткового забезпечення людей, які досягли "Золотого століття" або поважного віку, коштом корпоративної соціальної відповідальності.

"Цю модель впроваджено в Ізраїлі, де підприємства дають можливість людям, які досягли певного віку, мати знижки, наприклад на безкоштовне відвідування музеїв, авіаперельоти тощо", - уточнила голова комітету.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня в Україні підвищать пенсії для 1,6 млн осіб.

Також стало відомо, що Мінсоцполітики розробляє програму підвищення пенсій.