У Раді назвали головні виклики для поточної сесії парламенту

Основні виклики, які будуть стояти перед парламентом - це друга хвиля коронавірусу, глобальна економічна криза та місцеві вибори

Основні виклики, які будуть стояти перед парламентом - це друга хвиля коронавірусу, глобальна економічна криза та місцеві вибори

Фото: з відкритих джерел

У вівторок, 1 вересня, стартувала четверта сесія Верховної Ради дев’ятого скликання, під час якої голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав три головні виклики для парламенту на поточній сесії.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

Перед нами будуть стояти важливі питання і в подальшому. Мабуть, три з головних, які зараз можна визначити, - це друга хвиля коронавірусу... Інше питання, яке також тягнеться і пов'язане з першим, - це глобальна економічна криза. У нас з вами на цій сесії буде великий виклик - це державний бюджет України на 2021 рік", - сказав Разумков.

Він сподівається, що парламент та уряд своєчасно зроблять усе залежне від них для ухвалення бюджету.

"Третє питання, яке також буде серйозним викликом для Верховної Ради 9-го скликання в цій сесії, - це місцеві вибори. І я зараз говорю не про те законодавство, яке ми ухвалити, і про ті зміни, які ще необхідно буде зробити, я говорю про політику. Верховна Рада завжди була, є і буде політичним органом. Завжди при прийнятті рішень буде політичний аспект. Але мені б дуже хотілося, щоб навіть під час виборчої кампанії всі добре розуміли, що вибори проходять, а повага людей буде залишатися або не буде залишатися з нами", - наголосив спікер.

Так, він підкреслив, що державницька позиція повинна превалювати над питанням рейтингів.

Разумков додав, що за рік роботи цієї Верховної Ради вона змогла ухвалити майже 150 законів конституційною більшістю.

Нагадаємо, раніше спікер ВР повідомляв, що Рада змінить свій календарний план через місцеві вибори.