Уряд перерахував 8,5 мільярда освітньої субвенції для регіонів - Шмигаль
Кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування
Кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування
Кабінет Міністрів перерахував 8,5 млрд грн для органів місцевого самоврядування на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекторів.
Про це в ефірі каналу "Україна 24” повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
На сьогодні 8,5 млрд грн освітньої субвенції, яка є в резерві, роздано органам місцевого самоврядування. Ці кошти лежать на рахунках місцевого самоврядування”, - сказав Шмигаль.
За його словами, ці кошти можуть використовуватися на закупівлю засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і "всього необхідного для того, щоб надійно забезпечити навчальний процес”.
Нагадаємо, держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть - Шмигаль.
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