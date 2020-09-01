Уряд перерахував 8,5 мільярда освітньої субвенції для регіонів - Шмигаль

Кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування

Кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування

Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів перерахував 8,5 млрд грн для органів місцевого самоврядування на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекторів.

Про це в ефірі каналу "Україна 24” повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

На сьогодні 8,5 млрд грн освітньої субвенції, яка є в резерві, роздано органам місцевого самоврядування. Ці кошти лежать на рахунках місцевого самоврядування”, - сказав Шмигаль.

За його словами, ці кошти можуть використовуватися на закупівлю засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і "всього необхідного для того, щоб надійно забезпечити навчальний процес”.

Нагадаємо, держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть - Шмигаль.