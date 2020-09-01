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01 вересня 2020, 15:35 7

Уряд перерахував 8,5 мільярда освітньої субвенції для регіонів - Шмигаль

01 вересня 2020, 15:35 7
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Кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування
Кошти вже знаходяться рахунках органів місцевого самоврядування
Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів перерахував 8,5 млрд грн для органів місцевого самоврядування на закупівлю засобів індивідуального захисту та дезінфекторів.

Про це в ефірі каналу "Україна 24” повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

На сьогодні 8,5 млрд грн освітньої субвенції, яка є в резерві, роздано органам місцевого самоврядування. Ці кошти лежать на рахунках місцевого самоврядування”, - сказав Шмигаль.

За його словами, ці кошти можуть використовуватися на закупівлю засобів індивідуального захисту, дезінфекторів і "всього необхідного для того, щоб надійно забезпечити навчальний процес”.

Нагадаємо, держава закупить маски для учнів, якщо батьки не зможуть - Шмигаль.

коронавірус Кабмін бюджет Деніс Шмигаль освіта регіони
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