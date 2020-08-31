Кремлевские политзаключенные Балух и Сущенко будут идти на местные выборы с Порошенко

"Европейская Солидарность" на местных выборах объединяет патриотов и профессионалов, чтобы остановить пророссийский реванш и строить европейскую жизнь в Украине. Мы сегодня собрались, чтобы принять важное решение об участии партии в местных выборах. Эти выборы лишь формально локальные. Но от результата этой общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом. Прежде всего мы должны сформировать мощные фракции Европейская Солидарность во всех облсоветах. Но особенно это важно в южных и восточных регионах — для обеспечения унитарности страны, борьбы с идеями федерализма и проявлениями сепаратизма. Наша задача там — минимизировать результат ОПЗЖ. ОПЗЖ — это враг, это пятая колонна, которая сознательно работает на Россию, на Москву, на Кремль, на Путина. Насчет "Слуг", это — наши политические оппоненты. Они — дилетанты, которые не способны управлять страной. Они развалили управление государством и несут такую же угрозу для местного самоуправления. В Украине наступит полный коллапс, если не подстраховаться профессиональным местным самоуправлением. Именно таких кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должен предложить "Европейская Солидарность". "Европейская Солидарность" идет на местные выборы для того, чтобы защитить одну из ключевых реформ нашей команды — децентрализацию, результаты которой воплощены в новых дорогах, новом транспорте, отремонтированных школах и детских садах, освещенных улицах и тому подобное. Это происходит не только потому, что мэры-лидеры местных партий такие профессиональные, а еще и потому, что инициированная нашей командой децентрализация дала деньги на местах в интересах местных общин. Но как мы дали, так нынешняя власть может и забрать. В течение года она уже неоднократно запускала свои клешни в карманы общин. Только сильная в масштабах всей Украины оппозиция способна дать власти по рукам. И такая оппозиция — это "Европейская Солидарность". Уверен, что именно "Европейская Солидарность" как самая сильная, найінтелектуальніша, опытная оппозиционная сила есть и будет точкой кристаллизации и сплочения всех патриотических, государственнических и проевропейских сил. Объединяться надо уже сейчас, в парламенте, в советах всех уровней, в повседневной политической работе... Чтобы не дошло до того, что объединяться выпадет уже на Майдане. Уже сегодня на местных выборах к нам присоединятся такие яркие личности, профессионалы и патриоты, как Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Ройтбурд, Леонид Емец и другие. Кто еще не знает, напоминаю, что не так давно к "Европейской Солидарности" присоединился самый кровавый со времен Реформации украинский пастор — Александр Турчинов. Украина — сильная. Она имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять против врагов. И чтобы приобрести иммунитет, который защитит от случайных людей, которых ирония судьбы подняла к вершинам власти. Украина будет европейским государством, членом Евросоюза и НАТО. Слава Украине!