У "Слуги народу" новий тренд – жінка-мер – Арахамія

Давид Арахамія знову відзначився сексистськими заявами про жінок, які більше за чоловіків "розуміють в любові і порядку"

Давид Арахамія знову відзначився сексистськими заявами про жінок, які більше за чоловіків "розуміють в любові і порядку"

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Глава пропрезидентської фракції в парламенті заявив про створення партії "Слуга народу" нового тренда – жінка-мер.

Про це він заявив сьогодні під час з'їзду політсили, пише RegioNews. Арахамія нарахував уже шість жінок, які будуть балотуватися від "Слуги народу" на посаду міського голови. Крім того, він також вважає, що в Україні багато міст "недолюблені": немає нормального озеленення і розруха, а жінки, на його думку, тримають вдома в ідеальному стані і розуміють, як додати любові місту, оскільки "краще розуміють в любові і порядку". Нагадаємо, Давид Арахамія вже не вперше дозволяє собі сексистські зауваження про жінок. Так в Миколаєві он і Олександр Корнієнко потрапили в скандал через обговорення зовнішності колеги по партії Ірини Аллахвердієвої.

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