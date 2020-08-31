КПВВ на Донбасі з 1 вересня переходять на осінній режим роботи

Пропуск громадян буде здійснюватися з 7:00 до 18:30

Пропуск громадян буде здійснюватися з 7:00 до 18:30

Фото: з відкритих джерел

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі з 1 вересня перейдуть на осінній режим роботи і продовжать функціонувати в умовах карантину.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, передає RegioNews.

У зв'язку з переходом на осінній графік роботи КПВВ "Маріїнка", "Новотроїцьке" і "Станиця Луганська" будуть здійснювати пропуск через лінію розмежування в період з 7:00 до 18:30", - йдеться в повідомленні.

У напрямку тимчасово окупованої території перетин контрольних пунктів в'їзду/виїзду - до 18:00. Пропуск громадян буде проводитись при дотриманні карантинних норм - температурний скринінг, засоби індивідуального захисту, соціальна дистанція.

З тимчасово окупованої території пропуск осіб через КПВВ здійснюється за умови їх згоди на проведення заходів обов'язкової самоізоляції, перевірки здатності встановлення електронного сервісу "Дій вдома" або дачі згоди на обсервацію.

Пропуск осіб з підвищеною температурою тіла вище 37,2 градуса і таких, у кого підтверджені контакти протягом останніх 14 днів з особами, хворими COVID-19, буде проводитися окремо", - зазначили в ООС.

Раніше повідомлялося, що з 29 серпня перестають діяти обмеження на перетин адміністративного кордону між Кримом і Херсонською областю.