Ляшко: місцеві вибори в "червоній зоні" не скасують

Скасувати вибори зможуть тільки у разі введення надзвичайного стану

Скасувати вибори зможуть тільки у разі введення надзвичайного стану

Фото: з відкритих джерел

Через поширення коронавірусу і включення окремих регіонів України в "червону зону" вибори скасовувати не будуть.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

Так, поділ країни на карантинні зони не вплине на проведення місцевих виборів, а скасувати їх зможуть лише в разі введення надзвичайного стану.

Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені у тому числі в "червоній" зоні", - зазначив Ляшко.

Він додав, що під час підготовки до виборів як приклад брали Польщу, і зараз напрацьовані всі необхідні рекомендації для безпеки людей.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня обов'язково відбудуться.

Нагадаємо, 26 серпня розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року.