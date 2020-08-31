09:44  31 серпня
В Україні за добу виявили 2141 новий випадок COVID-19
09:11  31 серпня
Ляшко: місцеві вибори в "червоній зоні" не скасують
08:19  31 серпня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2020, 09:11 3

Ляшко: місцеві вибори в "червоній зоні" не скасують

31 серпня 2020, 09:11 3
Читайте также на русском языке
Скасувати вибори зможуть тільки у разі введення надзвичайного стану
Скасувати вибори зможуть тільки у разі введення надзвичайного стану
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через поширення коронавірусу і включення окремих регіонів України в "червону зону" вибори скасовувати не будуть.

Як передає RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

Так, поділ країни на карантинні зони не вплине на проведення місцевих виборів, а скасувати їх зможуть лише в разі введення надзвичайного стану.

Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені у тому числі в "червоній" зоні", - зазначив Ляшко.

Він додав, що під час підготовки до виборів як приклад брали Польщу, і зараз напрацьовані всі необхідні рекомендації для безпеки людей.

Раніше повідомлялося, що спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня обов'язково відбудуться.

Нагадаємо, 26 серпня розпочався виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року.

коронавірус вибори карантин ВР МОЗ Віктор Ляшко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині
Битва за Чернівці: стартовий приквел з багатьма невідомими
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »