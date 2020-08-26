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26 серпня 2020, 12:49 8

На Чернігівщині стартував процес довиборів до Ради - ЦВК

26 серпня 2020, 12:49 8
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Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях
Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях
Фото: cvk.gov.ua
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У середу, 26 серпня, починається виборчий процес проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область), призначених Комісією на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

За даними ЦВК, загалом за попередніми підрахунками в цих виборах зможуть взяти участь понад 127 тисяч виборців. Голосування відбуватиметься на 199 виборчих дільницях, з яких 192 - звичайні та 7 - спеціальні.

Зазначається, що 20 серпня ЦВК вже затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів.

Зокрема, згідно з цим планом висування кандидатів триватиме з 27 серпня, останній день реєстрації кандидатів у депутати - 29 вересня включно. Передвиборча агітація триватиме до 23 жовтня, а до 9 листопада включно будуть встановлені результати виборів.

О 24 годині 23 жовтня - закінчення передвиборної агітації; до 9 листопада включно - встановлення результатів виборів", - зазначили у Центрвиборчкомі.

Відомо, що вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ексглава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.

вибори ЦВК Кандидат депутати
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