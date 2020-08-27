Сплять на підлозі в аеропортах: Хасиди прибувають до України, але і їх не пускають

У них також немає їжі та води

У них також немає їжі та води

Хасиди масово почали злітатися в Україну, але їх не пускають і тримають в аеропортах різних міст країни.

Про це йдеться в повідомленні Об'єднаної єврейської громади в Україні, передає RegioNews

"На даний момент відомо, що хасидів тримають в аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя. Повідомляється, що в Києві очікують в'їзду в країну як мінімум 70 осіб з Ізраїлю. Подібна ситуація очікується і у Львові", — йдеться в повідомленні.

"Поки що невідома причина,через яку громадян Ізраїлю утримують в аеропортах, але є інформація про те, що їм не надали їжу і воду", — додали в єврейській громаді.

Разом з тим джерело в ДПСУ сказало Telegram-каналу PavlovskyNews, що у хасидів дійсно немає їжі та води, а вони сплять на підлозі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України і закликав рабинів допомогти уникнути масового скупчення людей під час святкування Рош га-Шана в Умані.