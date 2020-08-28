Кличко застерігає від урізання бюджетів ОТГ на користь районів в 2021 році

Він вже знайшов вирішення цій можливій проблемі

Він вже знайшов вирішення цій можливій проблемі

Проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів.

Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час засідання правління Асоціації міст України, що відбулося сьогодні в Києві, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Чинна редакція бюджетного кодексу передбачає дублювання доходів та видатків на одній і тій же території одночасно до бюджетів міст обласного значення та районів. Вже 15 вересня уряд має подати до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік, який може містити обмеження фінансової спроможності бюджетів територіальних громад на користь районів, адже відсутній розподіл бюджетів між районами та громадами. Отже, є нагальна потреба у розмежуванні бюджетів між базовим та районним рівнем", – сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що для вирішення цієї проблемної ситуації АМУ спільно з окремими народними депутатами розробили та зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи" (№3614).

Останній встановлює рівні умови формування дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування для "нових" сільських, селищних, міських територіальних громад в обсягах, що були у міст обласного значення та ОТГ. Доходи та видатки районних бюджетів суттєво обмежуються.

Законопроєктом практично закладається основа дворівневого місцевого самоврядування: громада – область. Наразі проєкт схвалений тільки в першому читанні.

"Асоціація міст України працюватиме над тим, аби при підготовці проекту Державного бюджету на 2021 рік не допустити формування районних бюджетів за рахунок бюджетів територіальних громад та домогтися схвалення необхідного для розв'язання цих питань законопроекту №3614", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Вінницької, Донецької, Черкаської й Чернівецької областей.

Згідно з розпорядженнями, у Вінницькій області передбачено 63, у Донецькій – 66, у Черкаській – 67, у Чернівецькій – 52 здатні (об'єднані) територіальні громади.