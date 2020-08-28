"Готові за потреби": в МЗС зробили заяву про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська

Глава МЗС Кулеба каже, що від Мінська в цьому процесі - тільки назва

Глава МЗС Кулеба каже, що від Мінська в цьому процесі - тільки назва

Фото: прес-служба МЗС

Україна готова за потреби змінити мінський майданчик з урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив у четвер глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає RegioNews. із посиланням на УНН. "Від Мінська в цьому процесі - тільки назва, потреби їздити туди немає. Але ми будемо стежити за розвитком ситуації в Білорусі і за необхідності готові ухвалити відповідне рішення", - сказав він, відповідаючи на питання про доцільність перенесення місця проведення переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Аналогічну точку зору висловив в ефірі і глава української делегації в контактній групі Леонід Кравчук. Однак він наголосив, що зміну переговорного майданчика слід узгоджувати з іншими учасниками дискусій. "Ми серйозно думаємо над цим питанням. Але це тристороння група. Це має бути рішення і з боку ОБСЄ, і російської делегації", - додав Кравчук. Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що питання про зміну переговорного майданчика у Мінську через події в Білорусі не розглядається, і Тристороння контактна група продовжить засідання в режимі онлайн.

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