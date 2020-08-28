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28 августа 2020, 10:10 2

"Готовы при необходимости": в МИД сделали заявление о переносе переговоров относительно Донбасса из Минска

28 августа 2020, 10:10 2
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Глава МИД Кулеба говорит, что от Минска в этом процессе - только название
Глава МИД Кулеба говорит, что от Минска в этом процессе - только название
Фото: пресс-служба МИД
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Украина готова при необходимости изменить минскую площадку по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть", передает RegioNews. со ссылкой на УНН.

"От Минска в этом процессе - только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности переноса места проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Аналогичную точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. Однако он подчеркнул, что изменение переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками дискуссий.

"Мы серьезно думаем над этим вопросом. Но это трехсторонняя группа. Это должно быть решение и со стороны ОБСЕ, и российской делегации", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что вопрос об изменении переговорной площадки в Минске через события в Беларуси не рассматривается, и Трехсторонняя контактная группа продолжит заседание в режиме онлайн.

МИД Министерство Минск переговоры война
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