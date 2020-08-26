"Все не так швидко, як я очікував": Зеленський про закінчення війни на Донбасі

Президент очікує можливого закінчення війни після "нормандського" саміту

Президент очікує можливого закінчення війни після "нормандського" саміту

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі після другої зустрічі лідерів у нормандському форматі. Він нагадав, що в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися про лінії розмежування і 20 точках розмінування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю президента Euronews.

Говорячи про імплементацію рішень попередньої зустрічі лідерів у нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року, президент зазначив, що все просувається, але не так швидко, як очікував.

Але зараз перемир'я. Буде зустріч у нормандському форматі. Був обмін полоненими. Ми домовилися про лінії розмежування в 20 точках розмінування. Це дуже важливо. Скільки ще часу знадобиться? Я не знаю", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що не боїться прямого діалогу з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він зазначив, що якщо результати переговорів можуть допомогти наблизитися до припинення війни на Донбасі, то вони мають бути проведені.

Так, я тут, коли це необхідно. Я розмовляв з російським президентом, як раз перед набранням чинності перемир'я. Ми обговорили складні питання дотримання режиму припинення вогню. Поки є результат цього діалогу, і ми його бачимо. Цього недостатньо", - заявив він.

При цьому Зеленський підкреслив, що якщо не буде діалогу, то і не буде результату.

"Це повинно бути зроблено, незалежно від того, як різні люди або різні регіони реагують на це. Якщо немає діалогу - не буде і результату. Це я розумію дуже ясно. Якщо не буде діалогу, якщо не буде телефонних дзвінків, коли це необхідно - не буде і мирного результату. Я в цьому переконаний", - додав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України генерал-майором Григорієм Галаганом, указ про призначення якого № 358/2020 глава держави підписав 25 серпня.