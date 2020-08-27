"Нацкорпус" представив свою команду на виборах у міську раду Черкас

Серед кандидатів - волонтери, журналісти та родичі бійців ООС

Серед кандидатів - волонтери, журналісти та родичі бійців ООС

Фото: procherk.info

Партія "Національний корпус" заявила про свій намір йти у міську раду Черкас на місцевих виборах, що відбудуться в жовтні 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Прочерк".

Очолив передвиборчі перегони місцевого осередку партії Дмитро Кухарчук, який балатуватиметься на посаду міського голови Черкас. Презентація команди відбулася біля входу до міської ради.

"Я не представлятиму зараз популістичний "пакет реформ", але можу гарантувати те, на що ми справді здібні: впровадити принципово інший підхід до управління містом. Зокрема, бюджет розподілятиметься не на основі "квотного принципу", коли кожен депутат провладної більшості домагається виділення міських коштів на свій округ, а навколо Принципів як таких", - зазначив Кухарчук.

Дмитро Кухарчук також представив свою команду на виборах до міської ради. Це, зокрема, доброволець "Азову" Ігор Зайчук, батько загиблого учасника війни на Сході і управлінець Сергій Амброс, зоозахисниця Яна Тябут, журналістка і співорганізатор Студентського Майдану в Черкасах Яна Бондаренко, заслужений лікар України Михайло Чередніченко, капітан корабля Володимир Болсуновський, автор концепції транспортної реформи в Черкасах Павло Мосійчук, спеціаліст з банківської справи і волонтер Мар’яна Майборода, мати трьох дітей, дружина бійця ООС, волонтер Вікторія Герявенко та інші.

Раніше повідомлялось, що в Одесі пройшов з’їзд політичної партії "Національний Корпус”, під час якого представили кандидатів на місцеві вибори.