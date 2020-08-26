На офіс "ОПЗЖ" в Харкові скоїли напад

Нову прийомну відкрили лише день тому

Нову прийомну відкрили лише день тому

Фото: Facebook

Голова місцевої організації партії "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Лесик повідомив, що вночі невідомі напали на громадську приймальню партії.

Як передає RegioNews, про це Лесик написав у Facebook.

"Під покровом ночі 26 серпня у Харкові вчинено напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційної платформи за - Життя" та громадську приймальню депутата Харківської міськради Андрія Лесика за адресою Полтавський шлях, 22", - написав депутат.

За словами Лесика, за цією адресою тільки вчора була відкрита нова громадська приймальня.

Раніше повідомлялося, що в Одесі відбувся конфлікт між активістами Нацкорпуса і депутатами від ОПЗЖ.