На офіс "ОПЗЖ" в Харкові скоїли напад
Нову прийомну відкрили лише день тому
Нову прийомну відкрили лише день тому
Голова місцевої організації партії "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Лесик повідомив, що вночі невідомі напали на громадську приймальню партії.
Як передає RegioNews, про це Лесик написав у Facebook.
"Під покровом ночі 26 серпня у Харкові вчинено напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційної платформи за - Життя" та громадську приймальню депутата Харківської міськради Андрія Лесика за адресою Полтавський шлях, 22", - написав депутат.
За словами Лесика, за цією адресою тільки вчора була відкрита нова громадська приймальня.
Раніше повідомлялося, що в Одесі відбувся конфлікт між активістами Нацкорпуса і депутатами від ОПЗЖ.
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