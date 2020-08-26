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26 серпня 2020, 13:19 6

На офіс "ОПЗЖ" в Харкові скоїли напад

26 серпня 2020, 13:19 6
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Нову прийомну відкрили лише день тому
Нову прийомну відкрили лише день тому
Фото: Facebook
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Голова місцевої організації партії "Опозиційна платформа - За життя" Андрій Лесик повідомив, що вночі невідомі напали на громадську приймальню партії.

Як передає RegioNews, про це Лесик написав у Facebook.

"Під покровом ночі 26 серпня у Харкові вчинено напад на громадську приймальню міської організації "Опозиційної платформи за - Життя" та громадську приймальню депутата Харківської міськради Андрія Лесика за адресою Полтавський шлях, 22", - написав депутат.

За словами Лесика, за цією адресою тільки вчора була відкрита нова громадська приймальня.

Раніше повідомлялося, що в Одесі відбувся конфлікт між активістами Нацкорпуса і депутатами від ОПЗЖ.

ОПЗЖ Нацкорпус конфлікт Харьків
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