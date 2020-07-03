У Полтаві в офіс партії ОПЗЖ кинули гранату

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту нема

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту нема

Фото: МВС

У приміщення офісу Полтавської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" кинули гранату.

Про це в Facebook повідомив народний депутат Ілля Ківа, передає RegioNews.

В офіс партії ОПЗЖ в Полтаві тільки що представники націоналістичних груп кинули гранату", - написав Ківа.

Він також опублікував відео задимленого приміщення офісу після вибуху. В ефірі телеканалу NewsOne Ківа заявив, що жертв вдалося уникнути.

У наш офіс в Полтаві була кинута граната. Людина в масці підбігла до будівлі, де на першому поверсі розміщується офіс, і крізь відчинене вікно кинула гранату. Секретар офісу дивом залишилася жива, тому що просто вийшла помити руки. Якби дівчина перебувала в цій кімнаті, вона б загинула"- сказав Ківа.

Він додав, що членам полтавського осередку неодноразово надходили погрози.

За інформацією поліції, правоохоронці отримали телефонне повідомлення про вибух гранати в офісі партії, що на вул. Пушкіна, 88. Туди направилась слідчо-оперативна група та керівник Полтавського відділення поліції.

Нагадаємо, 29 червня в Краматорську скоєно напад на регіональну громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

18 червня у Чернігові авто нардепа від ОПЗЖ Рабиновича закидали яйцями.