20:49  03 липня
Україна опинилася у зоні високого ризику спалаху поліомієліту
18:17  03 липня
Олена Зеленська одужала від коронавірусу
18:23  03 липня
Зведення ООС: окупанти обстрілювали ВСУ з гранатометів і мінометів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 18:49 50

У Полтаві в офіс партії ОПЗЖ кинули гранату

03 липня 2020, 18:49 50
Читайте также на русском языке
Жертв та постраждалих внаслідок інциденту нема
Жертв та постраждалих внаслідок інциденту нема
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

У приміщення офісу Полтавської міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя" кинули гранату.

Про це в Facebook повідомив народний депутат Ілля Ківа, передає RegioNews.

В офіс партії ОПЗЖ в Полтаві тільки що представники націоналістичних груп кинули гранату", - написав Ківа.

Він також опублікував відео задимленого приміщення офісу після вибуху. В ефірі телеканалу NewsOne Ківа заявив, що жертв вдалося уникнути.

У наш офіс в Полтаві була кинута граната. Людина в масці підбігла до будівлі, де на першому поверсі розміщується офіс, і крізь відчинене вікно кинула гранату. Секретар офісу дивом залишилася жива, тому що просто вийшла помити руки. Якби дівчина перебувала в цій кімнаті, вона б загинула"- сказав Ківа.

Він додав, що членам полтавського осередку неодноразово надходили погрози.

За інформацією поліції, правоохоронці отримали телефонне повідомлення про вибух гранати в офісі партії, що на вул. Пушкіна, 88. Туди направилась слідчо-оперативна група та керівник Полтавського відділення поліції.

Нагадаємо, 29 червня в Краматорську скоєно напад на регіональну громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

18 червня у Чернігові авто нардепа від ОПЗЖ Рабиновича закидали яйцями.

Полтава Ілля Ківа офіс Граната
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Полтаві затримали жінку, яка 18 разів "заміновувала" будівлю в Києві
02 липня 2020, 13:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Всі блоги »