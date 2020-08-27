Стало відомо про нові правила перетину адмінкордону з Кримом

Вони почнуть діяти вночі 29 серпня

Вони почнуть діяти вночі 29 серпня

Фото: flickr

З опівночі 29 серпня перестають діяти обмеження на перетин адміністративного кордону між анексованим Кримом і Херсонською областю.

Про це повідомляється у Facebook Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає RegioNews.

За даними міністерства, громадяни, які їдуть на материкову частину України з окупованого Криму, повинні обов’язково пройти двотижневу самоізоляцію або засвідчити відсутність коронавірусу шляхом проходження ПЛР-тесту.

Повідомляється, що при цьому їм необхідно встановити додаток "Дія”

У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації”, – повідомили у міністерстві.

Зазначається, що діти до 12 років і працівники офіційних міжнародних місій та організацій можуть не проходити самоізоляцію.

Крім того, іноземці, які хочуть потрапити на територію анексованого Криму, повинні мати при собі поліс, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.

Нагадаємо, 26 серпня Україна скасувала заборону на перетин КПВВ з Кримом, їх закрили для запобігання поширення коронавірусу.