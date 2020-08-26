Зеленський знову пообіцяв повернути Крим

Глава держави хоче, щоб ті, хто віддав півострів, понесли відповідальність

Глава держави хоче, щоб ті, хто віддав півострів, понесли відповідальність

Офіс президента

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Euronews, повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

"Але Крим – наша територія, ми його повернемо. Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому порушувалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так", – зазначив глава держави.

За його словами, деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу, проте на Донбасі гинуть люди, тому відновлення миру там у нього на першому місці. Але на тому самому рівні, що й повернення Криму.

Зеленський також заявив, що ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність, але не уточнив кого саме він має на увазі.

"Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь", – сказав він.

Раніше Зеленський сказав, що допоможе Україні якнайшвидше повернути Крим.