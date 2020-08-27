Стало известно о новых правилах пересечения админграницы с Крымом
С полуночи 29 августа перестают действовать ограничения на пересечение административной границы между аннексирована Крымом и Херсонской областью.
Об этом сообщается в Facebook Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, передает RegioNews.
По данным министерства, граждане, которые едут на материковую часть Украины с оккупированного Крыма, должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию или подтвердить отсутствие коронавируса путем прохождения ПЦР-теста.
Сообщается, что при этом им необходимо установить приложение "ДІЯ"
В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что дети до 12 лет и работники официальных международных миссий и организаций могут не проходить самоизоляцию.
Кроме того, иностранцы, которые хотят попасть на территорию аннексированного Крыма, должны иметь при себе полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19.
Напамним, 26 августа Украина отменила запрет на пересечение КПВВ с Крымом, их закрыли 8 августа для предотвращения распространения коронавируса.