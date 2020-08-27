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27 августа 2020, 19:49 7

Стало известно о новых правилах пересечения админграницы с Крымом

27 августа 2020, 19:49 7
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Они начнут действовать ночью 29 августа
Они начнут действовать ночью 29 августа
Фото: flickr
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С полуночи 29 августа перестают действовать ограничения на пересечение административной границы между аннексирована Крымом и Херсонской областью.

Об этом сообщается в Facebook Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, передает RegioNews.

По данным министерства, граждане, которые едут на материковую часть Украины с оккупированного Крыма, должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию или подтвердить отсутствие коронавируса путем прохождения ПЦР-теста.

Сообщается, что при этом им необходимо установить приложение "ДІЯ"

В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что дети до 12 лет и работники официальных международных миссий и организаций могут не проходить самоизоляцию.

Кроме того, иностранцы, которые хотят попасть на территорию аннексированного Крыма, должны иметь при себе полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19.

Напамним, 26 августа Украина отменила запрет на пересечение КПВВ с Крымом, их закрыли 8 августа для предотвращения распространения коронавируса.

Крым оккупация КПВВ Министерство правила территория
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