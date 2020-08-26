Відомий український футболіст йде на вибори від партії Кличка

Про це стало відомо сьогодні

Про це стало відомо сьогодні

Український футболіст Олександр Шовковський йде на місцеві вибори партії УДАР, лідером якої є мер Києва Віталій Кличко.

Про це оголосив Кличко на з'їзді партії УДАР, передає Regionews.

Самого Шовковського на з'їзді немає, він записав спеціальне відеозвернення. У ролику він пояснив, що не може бути присутнім особисто, оскільки знаходиться в штабі Національної збірної, де готується до матчу в Лізі націй. Він також подякував Віталію Кличку за запрошення приєднатися до його команди.

Зазначимо, що з'їзд партії проходить в Klitschko Expo на НСК "Олімпійському" в Києві.

Нагадаємо, "Слуга народу" Верещук вважає Кличка своїм єдиним суперником на виборах.