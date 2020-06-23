Денис Шмигаль розповів, чи можуть перенести місцеві вибори

Хоча передумов до цього поки немає, уряд не виключає перенесення голосування

Хоча передумов до цього поки немає, уряд не виключає перенесення голосування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз немає підстав говорити, що місцеві вибори в Україні восени не відбудуться.

Про це глава уряду розповів в інтерв'ю телеканалу "Перший західний", пише RegioNews. Ми сьогодні не бачимо причин і можливостей для перенесення місцевих виборів. Я наполягаю на тому, що вони будуть", – сказав прем'єр. З іншого боку, продовжив він, епідемічна ситуація в усьому світі непрогнозована, не можна виключати жодних сценаріїв. Ймовірність, що в нашому житті будуть зміни, в тому числі пов'язані з виборами, існує. Жоден уряд у світі на сьогодні не прогнозує довше, ніж на 100 днів. Але сьогодні ми повноцінно готуємося до виборів, кошти виділені, з Центральною виборчою комісією ми постійно працюємо", – сказав він.

Місцеві вибори в Україні повинні відбутися 25 жовтня. Рішення про проведення виборів Верховна Рада має ухвалити не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Виборчий процес розпочинається за 50 днів до виборів. Нагадаємо, раніше Шмигаль назвав умову для можливого скасування місцевих виборів.

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