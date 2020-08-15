Наближені до Офісу президента люди вимагали звільнення членів і голови ЦВК

Голові ЦВК натякнули на можливі наслідки в разі відмови

Голові ЦВК натякнули на можливі наслідки в разі відмови

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За інформацією голови Центрвиборчкому Олега Діденка, від людей, наближених до Офісу президента, надійшла "рекомендація" про звільнення голови ЦВК та членів комісії за власним бажанням.

Як передає RegioNews, про це Діденко повідомив у коментарі "Українській правді".

У разі відмови від цієї "рекомендації", голови ЦВК натякнули про можливі наслідки.

Можу підтвердити, що від людей, наближених до Офісу президента, мені надходила рекомендація про моє звільнення за власним бажанням і звільнення ще чотирьох членів Комісії. З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови", - заявив Олег Діденко.

Діденко зазначив, що не мав зустрічей з цього приводу на вищому рівні. Він додав, що не боїться відставки. А щодо поширеної інформації про зустрічі в Офісі президента з членами ЦВК, то ця інформація відповідає дійсності частково.

"Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь необґрунтовані кримінальні провадження, будуть прийматися інші форми переслідування або організовуватися інформаційні кампанії – тоді все стане на свої місця", - зазначив голова ЦВК.

Діденко зазначає, що безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням – це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади.

Наголошується, що мова йде про звільнення 5 членів ЦВК: голови комісії Олега Діденка, секретаря Олени Гатаулліної, заступника Віталія Плукаря, а також членів ЦВК Оксани Боярчук і Володимира Перепелюки.

Раніше повідомлялося, що ЦВК призначила вибори в укрупнених районних радах.

Також 11 серпня ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.