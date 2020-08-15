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15 серпня 2020, 12:14 8

Наближені до Офісу президента люди вимагали звільнення членів і голови ЦВК

15 серпня 2020, 12:14 8
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Голові ЦВК натякнули на можливі наслідки в разі відмови
Голові ЦВК натякнули на можливі наслідки в разі відмови
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
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За інформацією голови Центрвиборчкому Олега Діденка, від людей, наближених до Офісу президента, надійшла "рекомендація" про звільнення голови ЦВК та членів комісії за власним бажанням.

Як передає RegioNews, про це Діденко повідомив у коментарі "Українській правді".

У разі відмови від цієї "рекомендації", голови ЦВК натякнули про можливі наслідки.

Можу підтвердити, що від людей, наближених до Офісу президента, мені надходила рекомендація про моє звільнення за власним бажанням і звільнення ще чотирьох членів Комісії. З натяками про можливі негативні наслідки у разі відмови", - заявив Олег Діденко.

Діденко зазначив, що не мав зустрічей з цього приводу на вищому рівні. Він додав, що не боїться відставки. А щодо поширеної інформації про зустрічі в Офісі президента з членами ЦВК, то ця інформація відповідає дійсності частково.

"Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь необґрунтовані кримінальні провадження, будуть прийматися інші форми переслідування або організовуватися інформаційні кампанії – тоді все стане на свої місця", - зазначив голова ЦВК.

Діденко зазначає, що безпідставне звільнення всього складу або окремих членів ЦВК, особливо напередодні виборів, навіть звільнення за власним бажанням – це серйозна загроза для незалежності органу, для іміджу нашої держави, для репутації влади.

Наголошується, що мова йде про звільнення 5 членів ЦВК: голови комісії Олега Діденка, секретаря Олени Гатаулліної, заступника Віталія Плукаря, а також членів ЦВК Оксани Боярчук і Володимира Перепелюки.

Раніше повідомлялося, що ЦВК призначила вибори в укрупнених районних радах.

Також 11 серпня ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.

ЦВК вибори Офіс президента Андрій Єрмак кадри
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