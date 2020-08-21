Кличко обіцяє киянам до Дня Незалежності додаткові виплати: хто отримає гроші

Виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці

Виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу, повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

Віталій Кличко зазначив, що виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати:

ветерани АТО;

члени сімей загиблих учасників АТО;

Праведники Бабиного Яру;

учасники Революції Гідності;

особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", – повідомив Віталій Кличко.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина. Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".



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