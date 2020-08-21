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21 серпня 2020, 18:15 2

Кличко обіцяє киянам до Дня Незалежності додаткові виплати: хто отримає гроші

21 серпня 2020, 18:15 2
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Виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці
Виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці
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До Дня Незалежності столиця виплатить 92 мільйони гривень низці категорій киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу, повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

Віталій Кличко зазначив, що виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати:

  • ветерани АТО;
  • члени сімей загиблих учасників АТО;
  • Праведники Бабиного Яру;
  • учасники Революції Гідності;
  • особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", – повідомив Віталій Кличко.

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина. Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".

Раніше у КМДА розповіли, як Київ святкуватиме День Незалежності.

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