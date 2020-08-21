Кличко обіцяє киянам до Дня Незалежності додаткові виплати: хто отримає гроші
До Дня Незалежності столиця виплатить 92 мільйони гривень низці категорій киян.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу, повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.
Віталій Кличко зазначив, що виплати до Дня Незалежності отримують понад 300 тисяч мешканців столиці. Серед категорій киян, які отримають виплати:
- ветерани АТО;
- члени сімей загиблих учасників АТО;
- Праведники Бабиного Яру;
- учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.
"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Усього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", – повідомив Віталій Кличко.
Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки та рахунки утримувачів картки киянина. Також виплати будуть здійснюватись через відділення "Укрпошти".
Раніше у КМДА розповіли, як Київ святкуватиме День Незалежності.