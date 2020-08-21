09:44  21 серпня
В Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19
16:47  21 серпня
Миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори
17:31  21 серпня
На Донбасі від початку доби зберігається тиша
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2020, 17:15

Зеленський назвав формулу успішної України

21 серпня 2020, 17:15
Читайте также на русском языке
Глава держави вважає, що кожна область має розуміти свою місію
Глава держави вважає, що кожна область має розуміти свою місію
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський вважає, що успіх нашої країни залежить від успішних громадян.

Про це глава держави повідомив під час презентації стратегії розвитку Миколаївської області, передає RegioNews із посиланням на УНІАН.

"Є проста і зрозуміла формула, за якою ми повинні рухатися в нашу спільну успішне майбутнє, вона звучить так: "успішний громадянин — це успішна громада, успішна громада — це успішний регіон, успішний регіон — це успішна Україна. Саме тому Україна — це ти". Це не просто красивий слоган, це наш із вами покажчик до нової, конкурентоспроможної, сильною, а отже, заможної і щасливої України", — заявив Зеленський.

За словами президента, за майже 29 років незалежної України було написано багато стратегій.

"По факту це були просто декларації, які ніколи не мали наміру виконувати будь-які старі політики. Була інша проблема — ці стратегії не базувалися на сильних сторонах регіонів", — додав глава держави.

Зеленський зазначив, що розвиток і рух уперед України неможливий, якщо кожна область не розуміє своєї місії.

"25 регіонів України — це наш з вами "dream team", кожен у цій команді — незмінний гравець і, звичайно, Миколаївська область не є винятком. Вона має потенціал у багатьох сферах: сільське господарство, туризм, металургійна, машинобудівна і харчова галузі, це культура, спорт і, звичайно, це суднобудування", — резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський хоче доручити Шмигалю зайнятися розвитком сіл і малих міст.

президент область регіони Україна українці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Майже половина українців не вважають Україну незалежною - соціологи
21 серпня 2020, 14:04
Зеленський сказав, що допоможе Україні якнайшвидше повернути Крим
20 серпня 2020, 13:43
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »