Зеленський назвав формулу успішної України

Глава держави вважає, що кожна область має розуміти свою місію

Глава держави вважає, що кожна область має розуміти свою місію

Офіс президента

Про це глава держави повідомив під час презентації стратегії розвитку Миколаївської області, передає RegioNews із посиланням на УНІАН.

"Є проста і зрозуміла формула, за якою ми повинні рухатися в нашу спільну успішне майбутнє, вона звучить так: "успішний громадянин — це успішна громада, успішна громада — це успішний регіон, успішний регіон — це успішна Україна. Саме тому Україна — це ти". Це не просто красивий слоган, це наш із вами покажчик до нової, конкурентоспроможної, сильною, а отже, заможної і щасливої України", — заявив Зеленський.

За словами президента, за майже 29 років незалежної України було написано багато стратегій.

"По факту це були просто декларації, які ніколи не мали наміру виконувати будь-які старі політики. Була інша проблема — ці стратегії не базувалися на сильних сторонах регіонів", — додав глава держави.

Зеленський зазначив, що розвиток і рух уперед України неможливий, якщо кожна область не розуміє своєї місії.

"25 регіонів України — це наш з вами "dream team", кожен у цій команді — незмінний гравець і, звичайно, Миколаївська область не є винятком. Вона має потенціал у багатьох сферах: сільське господарство, туризм, металургійна, машинобудівна і харчова галузі, це культура, спорт і, звичайно, це суднобудування", — резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський хоче доручити Шмигалю зайнятися розвитком сіл і малих міст.