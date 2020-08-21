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21 августа 2020, 17:15

Зеленский назвал формулу успешной Украины

21 августа 2020, 17:15
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Глава государства считает, что каждая область должна понимать свою миссию
Глава государства считает, что каждая область должна понимать свою миссию
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский считает, что успех нашей страны зависит от успешных граждан.

Об этом глава государства сообщил во время презентации стратегии развития Николаевской области, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Есть простая и понятная формула, по которой мы должны двигаться в наше общее успешное будущее, она звучит так: "успешный гражданин — это успешная громада, успешная громада — это успешный регион, успешный регион — это успешная Украина. Именно поэтому Украина — это ты". Это не просто красивый слоган, это наш с вами указатель к новой, конкурентоспособной, сильной, а следовательно, состоятельной и счастливой Украине", — заявил Зеленский.

По словам президента, за почти 29 лет независимой Украины было написано много стратегий.

"По факту это были просто декларации, которые никогда не собирались выполнять любые старые политики. Была другая проблема — эти стратегии не базировались на сильных сторонах регионов", — добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что развитие и движение вперед Украины невозможно, если каждая область не понимает своей миссии.

"25 регионов Украины — это наш с вами "dream team", каждый в этой команде — неизменный игрок и, конечно, Николаевская область не является исключением. Она имеет потенциал во многих сферах: сельское хозяйство, туризм, металлургическая, машиностроительная и пищевая отрасли, это культура, спорт и, конечно, это судостроения", — резюмировал он.

Напомним, Зеленский хочет поручить Шмыгалю заняться развитием сел и малых городов.

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