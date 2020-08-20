Зеленський сказав, що допоможе Україні якнайшвидше повернути Крим
Президент перебуває із візитом на Херсонщині
Президент перебуває із візитом на Херсонщині
Якщо поруч з окупованим Кримом буде успішна Херсонщина, то його повернення станеться набагато швидше.
Про це сказав під час свого виступу у Херсоні президент Володимир Зеленський, передає RegioNews з посиланням на УНН.
"Херсонщина має все, немає тільки одного – немає іншого виходу, аніж стати діамантом Українського Півдня. І це не бажання, це наша задача. І наостанок – зовсім поруч Український Крим, він обов’язково до нас повернеться, і я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча сяюча успішна Херсонщина – це повернення станеться набагато швидше”, - сказав Зеленський.
Раніше Зеленський представив кандидата на пост мера Херсона, ним став Юрій Кирилов.
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