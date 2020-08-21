Рівень бюджетного дефіциту в Україні становить близько 300 мільярдів - Шмигаль

За його словами, в цьому році ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою

За його словами, в цьому році ситуація складна і пов'язана з коронавірусом та економічною кризою

Рівень бюджетного дефіциту в Україні зараз становить близько 300 млрд грн, але ця цифра помірна і абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу, пише RegioNews. Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 млрд грн, але цифра помірна для України і абсолютно посильне для бюджету. На сьогоднішній день немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль. Шмигаль запевнив, що ніякої "дірки"в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету у розмірі 7,5% ВВП". Ця сума узгоджена з нашими міжнародними партнерами і кредиторами. Вона відносно невелика, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету досягає навіть 10-14%", - розповів прем'єр-міністр. Він також зазначив, що зараз країна стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом. Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди від державних підприємств, позики на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках. Нагадаємо, Для "пожвавлення" економіки в уряді хочуть прискорити інфляцію.

.