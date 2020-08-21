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21 серпня 2020, 15:25 4

Рівень бюджетного дефіциту в Україні становить близько 300 мільярдів - Шмигаль

21 серпня 2020, 15:25 4
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Рівень бюджетного дефіциту в Україні зараз становить близько 300 млрд грн, але ця цифра помірна і абсолютно посильна для бюджету, касового розриву немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Укрінформу, пише RegioNews.

Наш рівень бюджетного дефіциту дійсно наближається до 300 млрд грн, але цифра помірна для України і абсолютно посильне для бюджету. На сьогоднішній день немає касового розриву. І ми чітко розуміємо джерела покриття такого дефіциту", - сказав Шмигаль.

Шмигаль запевнив, що ніякої "дірки"в бюджеті немає, є плановий дефіцит бюджету у розмірі 7,5% ВВП".

Ця сума узгоджена з нашими міжнародними партнерами і кредиторами. Вона відносно невелика, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами, де дефіцит бюджету досягає навіть 10-14%", - розповів прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що зараз країна стабільно йде в бюджетному графіку, визначеному законом.

Серед джерел покриття бюджету він назвав податкові надходження, дивіденди від державних підприємств, позики на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках.

Нагадаємо, Для "пожвавлення" економіки в уряді хочуть прискорити інфляцію.

бюджет прем'єр Деніс Шмигаль економіка криза дефіцит
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