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21 серпня 2020, 13:51 3

На Харківщині з державного резерву вкрали зерна на 2,5 млн грн

21 серпня 2020, 13:51 3
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Зерно розкрадали посадовці державної хлібної бази
Зерно розкрадали посадовці державної хлібної бази
Фото: Facebook
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У Харківській області Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, яка розкрадала зерно зі сховищ Державного резерву України.

Про це повідомив у Facebook керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2018-2019 роках директор підприємства, начальник елеватора та керівник охорони незаконно продали майже 250 тонн зерна соняшника та пшениці на загальну суму більше 2,4 млн грн.

Нестачу зерна і завдані державі збитки підтвердила судово-економічна експертиза.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 серпня організатора розкрадання зерна з Держрезерву затримали при отриманні хабара.

Також повідомлялося, що на Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву, про недостачі поінформували НАБУ.

зерно Держрезерв СБУ Харківська область розкрадання
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