У Харкові найбільше політичної реклами розмістив Кернес

У серпні в місті зафіксували зовнішню рекламу 9 партій

У серпні в місті зафіксували зовнішню рекламу 9 партій

Фото: Опора

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора”, передає RegioNews.

За даними активістів, зображення Кернеса є не тільки на білбордах і сітілайтах. Численна реклама його партії розміщена у громадському транспорті, на території приміських автобусних терміналів, у парках та скверах.

Також рекламними плакатами політичної сили Кернеса завішані під’їзди багатоповерхівок.

Партія "Слуга народу” на білбордах використовує жовто-зелений фон, а також напис "Україна – це ти!” Зе! місцеві, Слуга народу”. Подібні борди є як в Харкові, так і на території області", - йдеться в повідомленні.

На білбордах "Слуги народу” фіксували зображення голови Харківської ОДА Олексія Кучера, його першої заступниці Тетяни Єгорової-Луценко, депутата Верховної Ради Павла Сушка, мера Ізюма Володимира Марченка, Люботинського міського голови Леоніда Лазуренка.

На території області фіксували борди з зображенням народної депутатки Юлії Світличної з гаслом: "Достойне завтра” та її іменної регіональної партії "Блок Юлії Світличної "Разом”.

Також в області помітили політичні білборди партій "Перемога Пальчевського”, "За майбутнє”, "Нові обличчя”, "Європейська Солідарність” та "Національний корпус”.

Нагадаємо, Кучер призначив нового керівника штабу з протидії COVID-19. Під час брифінгу Тетяна Єгорова-Луценко повідомила про плани роботи на найближчий період.