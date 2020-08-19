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19 серпня 2020, 15:56 12

Кабмін звільнив голову Державної митної служби України

19 серпня 2020, 15:56 12
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Фото: Кабмін
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Кабінет Міністрів України звільнив Ігоря Муратова з посади голови Державної митної служби України.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Слуги народу” Василь Мокан, передає RegioNews.

Муратов був призначений тимчасовим керівником Державної митної служби України 24 квітня 2020 року.

Кабмін прийняв проект розпорядження про увільнення Муратова Ігоря Михайловича від виконання обов'язків голови Державної митної служби України”, - написав Мокан.

Також відомо, що наступним рішенням Кабінет Міністрів розпорядився тимчасово покласти обов'язки голови Державної митної служби на Андрія Павловського.

Павловський з 4 червня 2020 року працював заступником голови Держмитслужби, до цього він обіймав посаду Директора департаменту у Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров`я розробити рекомендації для безпечного проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня.

уряд Кабмін засідання кадри митниця звільнення
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