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20 августа 2020, 16:04 5

В Харькове больше всего политической рекламы разместил Кернес

20 августа 2020, 16:04 5
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В августе в городе зафиксировали наружную рекламу 9 партий
В августе в городе зафиксировали наружную рекламу 9 партий
Фото: Опора
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В Харькове активисты зафиксировали массовое размещение внешней рекламы партии действующего мэра города "Блок Кернеса-Успешный Харьков".

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

По данным активистов, изображения Кернеса есть не только на билбордах и ситилайтах. Многочисленная реклама его партии размещена в общественном транспорте, на территории пригородных автобусных терминалов, в парках и скверах.

Также рекламными плакатами политической силы Кернеса завешаны подъезды многоэтажек.

Партия "Слуга народа" на билбордах использует желто-зеленый фон, а также надпись "Украина - это ты!" Зе! местные, Слуга народа ". Подобные борды есть как в Харькове, так и на территории области", - говорится в сообщении.

На билбордах "Слуги народа" фиксировали изображение головы Харьковской ОГА Алексея Кучера, его первого заместителя Татьяны Егоровой-Луценко, депутата Верховной Рады Павла Сушко, мэра Изюма Владимира Марченко, Люботинського городского головы Леонида Лазуренко.

На территории области фиксировали борды с изображением народного депутата Юлии Светличной с лозунгом: "Достойное завтра" и ее именной региональной партии "Блок Юлии Светличной" Вместе ".

Также в области заметили политические билборды партий "Победа Пальчевского", "За будущее", "Новые лица", "Европейская Солидарность" и "Национальный корпус".

Напомним, Кучер назначил нового руководителя штаба по противодействию COVID-19. Во время брифинга Татьяна Егорова-Луценко сообщила о планах работы на ближайший период.

Харьков Харьковская область Местные выборы агитация Геннадий Кернес
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