Зеленскому показали, как будут развивать Запорожскую область: что будут возрождать сначала

План развития растянут до 2027 года

План развития растянут до 2027 года

Офис президента

Президенту Владимиру Зеленскому во время его рабочей поездки на Запорожье представили план мероприятий реализации Стратегии развития Запорожской области на период до 2027 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОП.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который представлял Стратегию развития региона до 2027 года, отметил: Запорожье – это индустриальный, энергетический, историко-культурный центр Украины и регион с высококвалифицированными кадрами.

В то же время в числе основных проблем, которые необходимо решать, вице-премьер назвал качество жизни, транспортную инфраструктуру и экологическую безопасность.

По его словам, видение развития региона предполагает фокусировку на таких направлениях, как производство двигателей и запчастей для вертолетов, изготовление генераторов и трансформаторов, проводов и кабелей, эндопротезов. Также предполагается развитие логистических хабов, речных и морских портов, аэропортов, IT-отрасли и создание дата-центров, курортно-рекреационных территорий Азовского побережья, историко-туристической инфраструктуры и альтернативной энергетики в степях Приазовья.

Отдельно Федоров отметил необходимость развития малого и среднего бизнеса в области. Для этого в течение года в регионе построят несколько центров поддержки предпринимательства, где будут бесплатно помогать и консультировать представителей бизнеса из Запорожья и области.

"Такой пилотный проект мы уже запустили в Харькове. И очень скоро такой проект будет в Запорожье", – заявил он.

Михаил Федоров отметил, что существует четыре важнейших перспективных проекта в регионе: достройка моста через Днепр, развитие историко-культурного комплекса "Хортица", водоснабжение в Кирилловке, а также возобновление орошения и дренажа. Кроме того, следующими важными проектами должны стать развитие рекреации в области, в частности речь о Кирилловке и Бердянске.

"На эти проекты уже есть финансирование. Например, для окончания проекта достройки моста нужно 12 миллиардов, мы понимаем источники и как это будет финансироваться. Для развития Хортицы необходимо 1,6 миллиарда... для достройки водоснабжения в Кирилловке нужен почти один миллиард, и мы также понимаем, откуда будем брать деньги. Что касается орошения и дренажа в регионе, этот проект реально увеличит внутренний ВВП области", – рассказал он.

По словам вице-премьер-министра, проекты будут финансироваться из местного и областного бюджетов, из Государственного фонда регионального развития, также будут частные инвестиции, кредитные и донорские средства, будут создавать проекты государственно-частного партнерства.

Федоров также отметил, что в регионе строится и реконструируется восемь школ, пять детских садов, девять приемных отделений и 17 амбулаторий, четыре стадиона и два бассейна. Также сооружается автотранспортная магистраль через реку Днепр, а в Запорожье построили новый аэропорт.

"Когда произойдет перезагрузка власти, а она произойдет очень скоро, и к нашей команде присоединится еще одна такая большая команда, то мы будем ускорять этот процесс", – отметил он.

После презентации президент Украины отметил необходимость демонстрировать обществу реальные шаги в реализации Стратегии развития.

"Мне кажется, все сказано, но вместо слов необходимы шаги. Надо создать такие условия, чтобы хотелось жить, чтобы не выезжали наши люди. Каждый уголок нашей страны – особенный", – подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья.