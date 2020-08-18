У Зеленського на авіаперельоти в серпні витратили понад 1,2 мільйона гривень
Державне управління справами з початку серпня заплатило авіакомпанії "Україна" понад 1 млн грн за перельоти президента Володимира Зеленського.
Про це свідчать дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, передає RegioNews з посиланням на"ДС".
За інформацією, оприлюдненою на ресурсі, Володимир Зеленський у серпні вже п'ять разів користувався послугами державного авіаційного підприємства "Україна".
Найдорожча поїздка коштувала 547 727,47 грн.
Ще одна подорож Зеленського коштувала 286 981,93 грн.
Решта — 210168, 74 грн, 162 126, 95 грн і 47 399,62 грн.
Таким чином, загальна сума становить 1 млн. 254 тис. 404,71 грн.
Маршрути перельотів не вказані, проте наголошується, що всі вони були "в межах України".
Нагадаємо, як стало відомо Зеленський на цьому тижні відвідає Миколаївську область з робочим візитом.