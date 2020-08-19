Президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Известно, что во время визита он примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.
Зеленский планирует ознакомится с ходом реализации в области программы "Большая стройка".
Также Глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через реку Днепр", - говорится в сообщении.
Кроме того, Зеленский встретится с ветеранами боевых действий на Востоке Украины.
Напомним, 18 августа сообщалось, что президент Зеленский планирует приехать в Запорожье.
Также глава Запорожской ОГА Боговин представил своих четырех заместителей. Он заявил, что лично проводил собеседования с кандидатами.