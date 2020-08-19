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19 августа 2020, 11:15 12

Президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область

19 августа 2020, 11:15 12
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Стали известны мероприятия, в которых он примет участие
Фото: Офис президента
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українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в ​​Запорожскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что во время визита он примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года.

Зеленский планирует ознакомится с ходом реализации в области программы "Большая стройка".

Также Глава государства обсудит вопрос сооружения в Запорожье автотранспортной магистрали через реку Днепр", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский встретится с ветеранами боевых действий на Востоке Украины.

Напомним, 18 августа сообщалось, что президент Зеленский планирует приехать в Запорожье.

Также глава Запорожской ОГА Боговин представил своих четырех заместителей. Он заявил, что лично проводил собеседования с кандидатами.

Владимир Зеленский президент Запорожье область визит
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