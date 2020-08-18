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18 серпня 2020, 18:10 6

Заступник Авакова підтримав мера Умані у небажанні пускати хасидів до України

18 серпня 2020, 18:10 6
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Уряд вирішив обмежити паломникам доступ в місто
Уряд вирішив обмежити паломникам доступ в місто
Фото: МВС
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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтримав мера Умані Олександра Цебрія, який вимагає не пускати хасидів в Україну і 17 серпня ввечері приїхав під ОПУ зі спальним мішком і розкладним стільчиком.

Свою думку Геращенко висловив в ефірі "24 каналу", передає RegioNews.

"Добре, коли мер захищає інтереси виборців і розуміє, що в цьому році не можна підтримувати питання, щоби десятки тисяч людей приїхали з іншої країни в Умань. Є ризик занести дуже небезпечний вірус", — сказав Геращенко.

Він пояснив, що саме тому в уряді вирішили обмежити паломникам доступ в місто, "оскільки здоров'я і життя людей — дорожче". Також це роблять нібито і в інтересах паломників. Адже зазвичай хасиди перебувають у місті протягом декількох днів, вони живуть скупчено — по 20-30 осіб у кімнатах.

"Думаю, що точно не будуть дозволені чартерні авіарейси, якими прибували більшість паломників. Також, можливо, будуть і інші обмеження. До того ж, ми будемо враховувати досвід самого Ізраїлю, який також обмежив візити паломників в свою державу, й інших країн", — пояснив Геращенко заходи, які будуть розглядати на комісії ТЕБ та НС 19 серпня.

Нагадаємо, мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського.

мер Умань уряд МВС Офіс президента
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