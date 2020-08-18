В Славянске появились предвыборные борды скандальной Нели Штепы

Она будет участвовать в выборах на пост мэра города

Она будет участвовать в выборах на пост мэра города

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, будет участвовать в местных выборах.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

В частности, в городе уже появились ее рекламные билборды с текстом на русском языке, который созвучен с названием политической партии "Партия Мира и Развития".

По информации "Опоры", 1 августа Штепа подтвердила намерение принять участие в местных выборах местному интернет-изданию "Карачун".

Она также заявила, что политсовет партии "Партия Мира и Развития" выдвинул ее кандидатуру на должность городского головы Славянска.

По информации с официального сайта Министерства юстиции Украины, политическая партия "Партия Мира и Развития" зарегистрирована в г.. Киев, официальных данных о наличии организаций или представительств в Донецкой области или непосредственно в г.. Славянск не найдено", - говорится в сообщении.

По мнению "Опоры", размещение бордов Штепы можно рассматривать как нарушение законодательства, поскольку официально кандидат не зарегистрирован, а политическая реклама от его имени уже размещается.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.