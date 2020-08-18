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18 серпня 2020, 12:41 1

Міськрада Харкова витратить на новорічне прикрашання міста більше 4 мільйонів

18 серпня 2020, 12:41 1
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Композиції мають бути змонтовані до 15 грудня
Композиції мають бути змонтовані до 15 грудня
Фото: flickr
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У Харкові комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" планує витратити 4,323 млн грн на святкове новорічне оформлення центру міста.

Про це повідомляє портал публічних закупівель "Прозорро", передає RegioNews.

На порталі закупівель розміщено тендер на прикрашання майдану Свободи, майдану Конституції, а також перехрестя вулиць Вернадського та Гімназійної набережної.

Зокрема, на майдані Свободи планують встановити конструкції "Новорічна ялинка", розбірний навіс і композицію із новорічними персонажами, а на майдані Конституції - "Світлову ялинку". На перехресті вулиці Вернадського та набережної відкриють "Льодову Ялинку".

В аукціоні на загальну суму 4,325 млн грн. перемогло ТОВ "Насус Трейд". Згідно із документацією, композиції мають бути змонтовані до 15 грудня, а з 31 січня 2021 року розпочнеться їхній демонтаж.

Нагадаємо, Рух "Чесно" подав до суду на Харківську міськраду. Активісти просять суд зобов'язати відповідача надати копії документів, за повторне сканування яких мерія Харкова вимагала гроші.

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