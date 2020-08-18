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18 августа 2020, 12:41 3

Горсовет Харькова потратит на новогоднее украшение города более 4 миллионов

18 августа 2020, 12:41 3
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Композиции должны быть смонтированы до 15 декабря
Композиции должны быть смонтированы до 15 декабря
Фото: flickr
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В Харькове коммунальное предприятие "Городской информационный центр" планирует потратить 4,323 млн грн на праздничное новогоднее оформление центра города.

Об этом сообщает портал публичных закупок "Прозорро", передает RegioNews.

На портале закупок размещен тендер на украшение площади Свободы, площади Конституции, а также перекрестка улиц Вернадского и Гимназической набережной.

В частности, на площади Свободы планируют установить конструкции "Новогодняя елка", разборный навес и композицию с новогодними персонажами, а на площади Конституции - "Световую елку". На перекрестке улицы Вернадского и набережной откроют "Ледовую Елку".

В аукционе на общую сумму 4,325 млн грн. победило ООО "Насус Трейд". Согласно документации, композиции должны быть смонтированы до 15 декабря, а с 31 января 2021 года начнется их демонтаж.

Напомним, Движение "Честно" подало в суд на Харьковский горсовет. Активисты просят суд обязать ответчика предоставить копии документов, за повторное сканирование которых мэрия Харькова требовала деньги.

НАБУ проверит 5 бывших нардепов из-за компенсации за жилье, еще один экс-нардеп уже осужден за получение незаконной компенсации.

Харьков Геннадий Кернес бюджет закупки Новый год
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