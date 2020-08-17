Поліція відкрила справу проти нардепа Ківи

Справа стосується невиконання рішень суду у справі про наклеп на Катерину Гандзюк

Справа стосується невиконання рішень суду у справі про наклеп на Катерину Гандзюк

Фото: zik

Поліція Києва відкрила провадження через невиконання рішення суду народним депутатом від "ОПЗЖ" Іллєю Ківою щодо наклепу на вбиту активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", пише RegioNews.

Відкрито кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду народним депутатом України Ківою І.В", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, судове рішення було ухвалено понад рік тому.

Проте, в частині повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що інформація "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета" не відповідає дійсності, досі не виконана", - зауважили в юридичній компанії.

Як зазначили у "Міллер", телеканал "Еспресо. TV" на своєму веб-сайті розмістив оголошення про те, що "готовий надати ефірний час Іллі Киві для спростування поширеної ним недостовірної інформації щодо Катерини Гандзюк".

В юридичній компанії також нагадали, що раніше з рахунку Киви в порядку примусового виконання судового рішення було стягнуто суму судового збору.

Тобто, Кива І.В. очевидно знав про ухвалене судове рішення і необхідність його виконання. При цьому умисно ухиляється від виконання судового рішення, що набрало законної сили", - йдеться у заяві компанії "Міллер".

Раніше, 30 жовтня 2018 року юридична компанія "Міллер" звернулася до суду з позовом до Іллі Ківи та "Еспресо.TV" про захист честі, гідності та ділової репутації Катерини Гандзюк.

Згодом, 2 листопада, Солом'янський районний суд відкрив спрощене позовне провадження у цій цивільній справі, але 30 листопада судове провадження закрили через смерть позивача.

Після цього юридична компанія "Міллер" від імені батька Катерини Гандзюк Віктора повторно подала позов до Солом’янського районного суду Києва з тих ж підстав.

Рішенням Солом’янського райсуду Києва було визнано недостовірною інформацію, поширену 2 жовтня 2018 року Ківою в ефірі телеканалу "Еспресо. TV".

Також суд зобов`язав Киву спростувати недостовірну інформацію, шляхом повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що поширена інформація не відповідає дійсності, і зобов’язав стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

Нагадаємо, нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива не задекларував квартиру, елітне авто і особисту охорону