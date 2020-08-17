Полиция открыла дело против нардепа Кивы

Дело касается невыполнения решений суда в деле о клевете на Екатерину Гандзюк

Дело касается невыполнения решений суда в деле о клевете на Екатерину Гандзюк

Фото: zik

Полиция Киева открыла производство за невыполнение решения суда народным депутатом от "ОПЗЖ" Ильей Кивой относительно клеветы на убитую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", пишет RegioNews.

Открыто уголовное производство в отношении невыполнения решения суда народным депутатом Украины Кивой И.В", - говорится в сообщении.

Как отмечается, судебное решение было принято более года назад.

Однако, в части сообщения в эфире телеканала "Эспрессо. TV" о том, что информация "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета" не соответствует действительности, до сих пор не выполнено", - отметили в юридической компании.

Как отметили в компании "Миллер", телеканал "Эспрессо. TV" на своем веб-сайте разместил объявление о том, что "готов предоставить эфирное время Илье Киве для опровержения распространенной им недостоверной информации относительно Екатерины Гандзюк".

В юридической компании также напомнили, что ранее со счета Кивы в порядке принудительного исполнения судебного решения было взыскано сумму судебного сбора.

То есть, Кива И.В. очевидно знал о принятом судебном решении и необходимости его исполнения. При этом умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, вступившего в законную силу", - говорится в заявлении компании "Миллер".

Ранее, 30 октября 2018 года юридическая компания "Миллер" обратилась в суд с иском к Илье Киве и "Еспресо.TV" о защите чести, достоинства и деловой репутации Екатерины Гандзюк.

Впоследствии, 2 ноября, Соломенский районный суд открыл упрощенное исковое производство по этому гражданскому делу, но 30 ноября судебное производство закрыли из-за смерти истца.

После этого юридическая компания "Миллер" от имени отца Екатерины Гандзюк Виктора повторно подала иск в Соломенский районный суд Киева из тех же оснований.

Решением Соломенского райсуда Киева было признано недостоверной информацию, распространенную 2 октября 2018 года Кивой в эфире телеканала "Эспрессо. TV".

Также суд обязал Киву опровергнуть недостоверную информацию, путем сообщения в эфире телеканала "Эспрессо. TV" о том, что распространенная информация не соответствует действительности, и обязал взыскать с Кивы в пользу Виктора Гандзюка судебный сбор в размере 1409,60 грн.

Напомним, нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива не задекларировал квартиру, элитное авто и личную охрану