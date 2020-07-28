Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива не задекларував квартиру, елітне авто і особисту охорону

Також Кива примудрився заробити 1,2 млн грн від здачі в оренду жомової ями на Полтавщині

Також Кива примудрився заробити 1,2 млн грн від здачі в оренду жомової ями на Полтавщині

Фото: zik

Ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і борець з наркозлочинністю, народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива у декларації за попередній рік “забув” показати квартиру в центрі Києва, у якій він проживає, витрати на охорону і дорогу іномарку.

Про це йдеться у сюжеті телепрограми "Наші Гроші з Денисом Бігусом", пише RegioNews.

Згідно з декларацією, Кива безоплатно мешкає в однокімнатній квартирі, яка належить Сергію Гречанюку (ймовірно чоловіку прессекретарки Киви Крістіни Гречанюк) і розташована в багатоповерхівці на лівому березі столиці. Однак, зі слів консьєржа, нардеп тут жодного разу не з’являвся, а у квартирі тривалий час проводиться ремонт.

При цьому журналісти встановили: майже щодня нардеп у супроводі двох охоронців та водія виходить з під’їзду будинку по вулиці Лютеранській, що в центрі міста.

За даними розслідувачів, квартира, у якій насправді мешкає Кива, має площу 99,2 кв. м, і належать підприємиці, що здає нерухомість в оренду. Сам Кива у коментарі пояснив, що в згаданій квартирі живе його подруга, з якою у нього немає спільного побуту, а є лише "спільний секс”.

Сюди за Кивою приїздить "Toyota Camry" нового модельного ряду, ціна якої стартує від 750 тисяч грн. Це авто мало б бути вписане у декларацію нардепа, але його там немає. Ідентифікувати власника транспортного засобу журналістам не вдалося. У Сервісному центрі МВС повідомили, що номер Camry зданий в утилізацію ще в 2017 році і на сьогодні не закріплений за жодним автом. Такі знаки прийнято називати "номерами прикриття”, бо видаються лише оперативним співробітникам, до яких Кива не відноситься.

Не декларує Ілля Кива також видатки на охорону, попри те, що регулярно з’являється у супроводі щонайменше двох охоронців. Середньоринкова вартість утримання двох бодігардів з травматичною зброєю, без урахування водія, може складати понад мільйон грн на рік, але сам Кива заявляє, що ходить не з охоронцями, а з помічниками. І щонайменше один з охоронців, Олександр Даниленко, справді оформлений помічником нардепа. Але працює він на громадських засадах, а отже не отримує зарплату з бюджету.

На додачу, Кива у 2019 році отримав 1,2 млн грн доходу від здачі в оренду жомової ями в Полтавській області, яка в дійсності виявилася порослою бур’янами ділянкою без жодних ознак якоїсь діяльності навколо. Фірма, яка орендувала цю ділянку, розташована аж у Львівській області, а її директор не змогла прокоментувати журналістам, чи дійсно вона сплачувала Киві по 100 тисяч грн оренди на місяць і навіщо фірмі ця яма.

Нагадаємо, вчора НАБУ відкрило справу проти іншого нардепа від "ОПЗЖ" - Суто Мамояна. Депутат підозрюється у поданні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік.