"Слуга народа" Шевченко призвал белорусов простить Лукашенко

Раньше он первым из украинских политиков поздравил Лукашенко с победой на выборах

Раньше он первым из украинских политиков поздравил Лукашенко с победой на выборах

Призывы простить Лукашенко содержатся в новой публикации Шевченко на его странице в Facebook.

В ней нардеп, обращаясь к гражданам Беларуси, просит их простить Александра Лукашенко за все плохое, что он сделал.

Родные мои братья Белорусы! Если вы не простите отца за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это, и не сможете вернуть все назад. Мир в обществе и государстве держится на прощении и любви", - написал он.

В комментариях к записи нардепу иронично посоветовали "лучше молчать", назвав это лучшим выходом в его ситуации.

Родные мои братья Беларусы! Если вы не простите отца за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете... Опубликовано Евгенієм Шевченко Понедельник, 17 августа 2020 г.

Напомним, вчера группа "Слуг народа" требовала запретить Лукашенко въезд в Украину.

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