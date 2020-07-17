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17 липня 2020, 20:27 4

Ексначальника Запорізької поліції затримали за п`яне водіння

17 липня 2020, 20:27 4
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У мережу "злили" відео допиту нетверезого Олега Золотоноші
У мережу "злили" відео допиту нетверезого Олега Золотоноші
Фото: 061.ua
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Поліція затримала за кермування в нетверезому стані колишнього очільника ГУНП у Запорізькій області Олега Золотоношу.

Про затримання Олега Золотоноші пише телеграм-канал Teza, передає RegioNews.

Цього разу п'яним водієм виявився колишній голова Нацполіції Запорізької області Олег Золотоноша. Судячи з відео, пан Олег дуже добре "відпочив" перед тим, як сідати за кермо, – пише Teza.

Поки що не зрозуміло, де саме затримали Олега Золотоношу – на Запоріжжі чи в Дніпрі, де він нині працює в Державному університеті внутрішніх справ. У соцмережах також є версія, що затримання відбулося в Києві.

На оприлюдненому відео чоловік не дуже розбірливо говорить, аби йому розв'язали руки. Натомість він обіцяє, що "сяде спокійно".

Нагадаємо, сьогодні в Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої .

поліція затримання алкоголь допит Запоріжжя начальник
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