Ексначальника Запорізької поліції затримали за п`яне водіння

У мережу "злили" відео допиту нетверезого Олега Золотоноші

У мережу "злили" відео допиту нетверезого Олега Золотоноші

Фото: 061.ua

Поліція затримала за кермування в нетверезому стані колишнього очільника ГУНП у Запорізькій області Олега Золотоношу.

Про затримання Олега Золотоноші пише телеграм-канал Teza, передає RegioNews.

Цього разу п'яним водієм виявився колишній голова Нацполіції Запорізької області Олег Золотоноша. Судячи з відео, пан Олег дуже добре "відпочив" перед тим, як сідати за кермо, – пише Teza.

Поки що не зрозуміло, де саме затримали Олега Золотоношу – на Запоріжжі чи в Дніпрі, де він нині працює в Державному університеті внутрішніх справ. У соцмережах також є версія, що затримання відбулося в Києві.

На оприлюдненому відео чоловік не дуже розбірливо говорить, аби йому розв'язали руки. Натомість він обіцяє, що "сяде спокійно".

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