Ексначальника Запорізької поліції затримали за п`яне водіння
Поліція затримала за кермування в нетверезому стані колишнього очільника ГУНП у Запорізькій області Олега Золотоношу.
Про затримання Олега Золотоноші пише телеграм-канал Teza, передає RegioNews.
Цього разу п'яним водієм виявився колишній голова Нацполіції Запорізької області Олег Золотоноша. Судячи з відео, пан Олег дуже добре "відпочив" перед тим, як сідати за кермо, – пише Teza.
Поки що не зрозуміло, де саме затримали Олега Золотоношу – на Запоріжжі чи в Дніпрі, де він нині працює в Державному університеті внутрішніх справ. У соцмережах також є версія, що затримання відбулося в Києві.
На оприлюдненому відео чоловік не дуже розбірливо говорить, аби йому розв'язали руки. Натомість він обіцяє, що "сяде спокійно".
Нагадаємо, сьогодні в Ужгороді зять ексчиновника МВС на BMW протаранив карету швидкої .