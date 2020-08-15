Зеленський звільнив голів РДА на Полтавщині та Черкащині

Також президент призначив нового голову РДА на Сумщині

Також президент призначив нового голову РДА на Сумщині

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Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення керівників двох районних державних адміністрацій, а також призначив нового керівника Лебединської РДА, що на Сумщині.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Так, з посади керівника Лубенської райдержадміністрації (Полтавська область) був звільнений Олександр Циганенко. Як наголошується в розпорядженні, його звільнили згідно з заявою, яку він подав.

Відповідно до щорічної декларації, чиновник володіє цілим автопарком вантажних автомобілів і сільськогосподарської техніки, а також є власником фермерського господарства "Фаворит агро плюс" та ТОВ "Агротайм". Також ексголова РДА володіє готівковими коштами в розмірі 21 млн гривень.

Також був звільнений Гончаревский Владислав з посади керівника Звенигородської РДА Черкаської області. Раніше чиновник працював у відділі освіти райдержадміністрації, а на посаду керівника РДА його призначили в грудні минулого року.

У той же час, на Сумщині новим керівником Лебединської районної державної адміністрації був призначений Віктор Химич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій та ще двох призначив.

Крім того, Кабмін відкликав своє погодження на призначення голови Кіровоградської ОДА Валерія Міщенка через конфлікт інтересів.